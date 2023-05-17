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Генштаб рассказал, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам

17 мая 2023 20:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Генштаб рассказал, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам
Украинские военные после боя в Бахмуте. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. За сегодняшние сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Гештаб.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны 14 ударов по районам дислокации противника. В частности, поразила и российскую военную технику.

ВСУ ликвидировали:

  • 5 зенитно-ракетных комплексов окупантов,
  • 2 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 1 пункт управления,
  • 6 районов сосредоточения живой силы,
  • 2 склада боеприпасов,
  • 2 состава горюче-смазочных материалов,
  • 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,
  • 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные враждебные цели, сообщают в Генштабе.

Напомним, ранее мы писали, что за предыдущие сутки враг нанес 57 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также 16 мая украинская столица подверглась исключительному по плотности ракетным обстрелам с максимальным количеством ракет в самое короткое время. В КМВА отметили, что "подавляющее большинство объектов противника в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено".

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