Генштаб рассказал, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам
Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. За сегодняшние сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по российской оккупационной армии.
Об этом сообщает Гештаб.
ВСУ беспощадно бомбят военных РФ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны 14 ударов по районам дислокации противника. В частности, поразила и российскую военную технику.
ВСУ ликвидировали:
- 5 зенитно-ракетных комплексов окупантов,
- 2 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 пункт управления,
- 6 районов сосредоточения живой силы,
- 2 склада боеприпасов,
- 2 состава горюче-смазочных материалов,
- 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,
- 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные враждебные цели, сообщают в Генштабе.
Напомним, ранее мы писали, что за предыдущие сутки враг нанес 57 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также 16 мая украинская столица подверглась исключительному по плотности ракетным обстрелам с максимальным количеством ракет в самое короткое время. В КМВА отметили, что "подавляющее большинство объектов противника в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено".