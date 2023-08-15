Генштаб: ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах
Продолжается 538 день российского широкомасштабного вторжения вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки произошло более 15 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Что известно о российских обстрелах 14 августа
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. В то же время минометные и артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них: Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.
На Купянском направлении оккупанты также обстреливали мирные города.
"Противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов", — сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
"Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выимка, Переездное, Федоровка Донецкой области" , — добавили в Генштабе.
На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои.
"Противник нанес авиационных ударов в районах Васюкивки и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области", — говорится в сообщении.
На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы на Донетчине подверглись:
- Керамик,
- Авдеевка,
- Северное,
- Первомайское,
- Невельское.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.
"Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области", — отмечает Генштаб.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.
В Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.
Ситуация на временно оккупированных териториях
В целях пополнения масштабных потерь в живой силе в Старобельске Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет.
К тому же, московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство.
"Российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморья", — говорится в сообщении.
Родителей школьников запугивают административной ответственностью за пропуск учебного процесса.
Что известно об успехах ВСУ на фронте
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию РЭБ противника.
-
Скриншот сообщения Генштаба
-
Скриншот сообщения Генштаба
Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько было сбито ракет во время вражеской атаки РФ.
Также власти показали последствия вражеской атаки по Львовской области.