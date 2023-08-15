Генштаб: ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах

Воины ВСУ заряжают оружие. Иллюстративное фото: Генштаб

Продолжается 538 день российского широкомасштабного вторжения вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За прошедшие сутки произошло более 15 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. В то же время минометные и артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них: Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты также обстреливали мирные города.

"Противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов", — сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

"Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выимка, Переездное, Федоровка Донецкой области" , — добавили в Генштабе.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои.

"Противник нанес авиационных ударов в районах Васюкивки и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы на Донетчине подверглись:

Керамик,

Авдеевка,

Северное,

Первомайское,

Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

"Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области", — отмечает Генштаб.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на временно оккупированных териториях

В целях пополнения масштабных потерь в живой силе в Старобельске Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на военный учет.

К тому же, московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство.

"Российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморья", — говорится в сообщении.

Родителей школьников запугивают административной ответственностью за пропуск учебного процесса.

Что известно об успехах ВСУ на фронте

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию ​​РЭБ противника.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба 1/2 _ 2

Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько было сбито ракет во время вражеской атаки РФ.

Также власти показали последствия вражеской атаки по Львовской области.