Втрати окупантів за 25 червня – скільки окупантів ліквідовано за добу

Бійці Збройних Сил України. Фото: Генштаб

Триває 487 доба повномасштабної агресії РФ проти України. Втім, ЗСУ успішно ліквідують окупантів, і минулої доби, 25 червня, було знищено 720 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року такі:

особового складу — близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано;

танків — 4030 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин — 7806 (+2) одиниць;

артилерійських систем — 4034 (+19) одиниць;

РСЗВ — 624 (+5) одиниць;

засоби ППО — 385 (+2) одиниць;

літаків — 314 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 308 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3472 (+12),

крилаті ракети — 1259 (+41),

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6735 (+4) одиниць;

спеціальна техніка — 552 (+4).

Втрати окупантів за 25 червня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 24 червня сили оборони виконали 18 авіаційних нальотів на місця скупчення військ противника, знищивши перший ворожий зенітно-ракетний комплекс. Було також виведено з ладу шість ворожих розвідувальних БпЛА.

Також ми писали, що кількість знищених 24 червня російських окупантів становить понад 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, у тому числі танки, бронемашини та артилерійські системи.