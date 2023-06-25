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Генштаб ЗСУ назвав нові втрати окупантів за добу

25 червня 2023 08:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів за 25 червня – скільки окупантів ліквідовано за добу
Бійці Збройних Сил України. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Триває 487 доба повномасштабної агресії РФ проти України. Втім, ЗСУ успішно ліквідують окупантів, і минулої доби, 25 червня, було знищено 720 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року такі:

  • особового складу — близько 224 630 (+720) осіб ліквідовано;
  • танків — 4030 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 7806 (+2) одиниць;
  • артилерійських систем — 4034 (+19) одиниць;
  • РСЗВ — 624 (+5) одиниць;
  • засоби ППО — 385 (+2) одиниць;
  • літаків — 314 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 308 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3472 (+12),
  • крилаті ракети — 1259 (+41),
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6735 (+4) одиниць;
  • спеціальна техніка — 552 (+4).
Втрати окупантів
Втрати окупантів за 25 червня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 24 червня сили оборони виконали 18 авіаційних нальотів на місця скупчення військ противника, знищивши перший ворожий зенітно-ракетний комплекс. Було також виведено з ладу шість ворожих розвідувальних БпЛА.

Також ми писали, що кількість знищених 24 червня російських окупантів становить понад 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, у тому числі танки, бронемашини та артилерійські системи.

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