ВСУ успешно уничтожили ЗРК и беспилотники оккупантов: какая ситуация на фронте
В течение последних 24 часов силы обороны выполнили 18 авиационных налетов на места скопления войск противника, уничтожив при этом первый вражеский зенитно-ракетный комплекс. Были также выведены из строя шесть вражеских разведывательных БпЛА.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери оккупантов
"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками были уничтожены 6 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника", — говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает держать вооруженные силы в приграничных с Украиной районах. Были зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы в Черниговской области и Сумской области, а также в Харьковской области.
В направлении Лимана враг безуспешно пытался осуществить наступление на Веселое. Проведены авиационные налеты в районе Белогоровки Луганской области. Также артиллерийские обстрелы зафиксированы в Невском и Белогоровке Луганской области и в некоторых населенных пунктах Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг без результата пытался осуществить наступление в районе Ивановского в Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали некоторые населенные пункты в Донецкой области.
В направлении Авдеевки враг осуществил авиационные налеты на Авдеевку и Северное в Донецкой области, а также обстрелял артиллерией ряд других населенных пунктов в этой области.
На Марьинском направлении противник безуспешно пытался осуществить наступление на Марьинку. Тем не менее он выполнил артиллерийские обстрелы некоторых населенных пунктов в Донецкой области.
В направлении Шахтарска противник провел атаки с воздуха в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки, также производил обстрелы населенных пунктов, включая Екатериновку, Богоявленку, Новомихайловку, Благодатное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Новоукраинку в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг усиливает защитные меры, сосредотачивая основные силы на препятствовании продвижению нашего военного контингента. Были проведены авиационные удары в окрестностях в Запорожской области. Проведено около 50 артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Запорожской области, в Днепропетровской области, а также в Херсонской области.
Напомним, что число уничтоженных 24 июня российских оккупантов составляет более 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что 23 июня российские оккупанты потеряли 44 артиллерийские системы, что является рекордным показателем.