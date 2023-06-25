ВСУ успешно уничтожили ЗРК и беспилотники оккупантов: какая ситуация на фронте

Боец ВСУ на позиции. Фото: Генштаб

В течение последних 24 часов силы обороны выполнили 18 авиационных налетов на места скопления войск противника, уничтожив при этом первый вражеский зенитно-ракетный комплекс. Были также выведены из строя шесть вражеских разведывательных БпЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери оккупантов

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками были уничтожены 6 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает держать вооруженные силы в приграничных с Украиной районах. Были зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы в Черниговской области и Сумской области, а также в Харьковской области.

В направлении Лимана враг безуспешно пытался осуществить наступление на Веселое. Проведены авиационные налеты в районе Белогоровки Луганской области. Также артиллерийские обстрелы зафиксированы в Невском и Белогоровке Луганской области и в некоторых населенных пунктах Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг без результата пытался осуществить наступление в районе Ивановского в Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали некоторые населенные пункты в Донецкой области.

В направлении Авдеевки враг осуществил авиационные налеты на Авдеевку и Северное в Донецкой области, а также обстрелял артиллерией ряд других населенных пунктов в этой области.

На Марьинском направлении противник безуспешно пытался осуществить наступление на Марьинку. Тем не менее он выполнил артиллерийские обстрелы некоторых населенных пунктов в Донецкой области.

В направлении Шахтарска противник провел атаки с воздуха в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки, также производил обстрелы населенных пунктов, включая Екатериновку, Богоявленку, Новомихайловку, Благодатное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Новоукраинку в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг усиливает защитные меры, сосредотачивая основные силы на препятствовании продвижению нашего военного контингента. Были проведены авиационные удары в окрестностях в Запорожской области. Проведено около 50 артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Запорожской области, в Днепропетровской области, а также в Херсонской области.

Сводка Генштаба ВСУ за 25 июня. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ за 25 июня. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ за 25 июня. Фото: скриншот

Напомним, что число уничтоженных 24 июня российских оккупантов составляет более 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что 23 июня российские оккупанты потеряли 44 артиллерийские системы, что является рекордным показателем.