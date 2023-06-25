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Генштаб ВСУ назвал новые потери оккупантов за сутки

25 июня 2023 08:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов за 25 июня - сколько оккупантов ликвидировано за сутки
Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Продолжаются 487 сутки полномасштабной агрессии РФ против Украины. Впрочем, ВСУ успешно ликвидируют оккупантов, и за прошедшие сутки, 25 июня, было уничтожено 720 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 25 июня 2023 года следующие:

  • личного состава — около 224630 (+720) человек ликвидировано;
  • танков — 4030 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7806 (+2) единиц;
  • артиллерийских систем — 4034 (+19) единиц;
  • РСЗО — 624 (+5) единиц;
  • средства ПВО — 385 (+2) единиц;
  • самолетов — 314 (+0) единиц;
  • вертолетов — 308 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3472 (+12),
  • крылатые ракеты — 1259 (+41),
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6735 (+4) единиц;
  • специальная техника — 552 (+4).
Потери оккупантов
Потери оккупантов за 25 июня. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что 24 июня силы обороны выполнили 18 авиационных налетов на места скопления войск противника, уничтожив при этом первый вражеский зенитно-ракетный комплекс. Были также выведены из строя шесть вражеских разведывательных БпЛА.

Также мы писали, что число уничтоженных 24 июня российских оккупантов составляет более 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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