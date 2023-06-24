Потери России на 24 июня: статистика Генштаба

Украинский военный наносит удар по оккупантам. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 23 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 550 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть бронемашин, 30 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

личного состава — около 223 910 (+580) человек ликвидировано;

танков — 4 024 (+7) ед.;

боевых бронированных машин — 7 804 (+6) ед.;

артиллерийских систем — 4 015 (+30) ед.;

РСЗО — 619 (+2) ед.;

средств ПВО — 383 (+4) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 308 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 460 (+13) ед.;

крылатых ракет — 1 228 (+14) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 731 (+23) ед.;

специальной техники — 548 (+3) ед.

Потери российской армии на 24 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты потеряли 44 артиллерийские системы, что является рекордным показателем.