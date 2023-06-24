Потери России на 24 июня: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 23 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 550 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть бронемашин, 30 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:
- личного состава — около 223 910 (+580) человек ликвидировано;
- танков — 4 024 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 804 (+6) ед.;
- артиллерийских систем — 4 015 (+30) ед.;
- РСЗО — 619 (+2) ед.;
- средств ПВО — 383 (+4) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 308 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 460 (+13) ед.;
- крылатых ракет — 1 228 (+14) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 731 (+23) ед.;
- специальной техники — 548 (+3) ед.
Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты потеряли 44 артиллерийские системы, что является рекордным показателем.