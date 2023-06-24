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Потери России на 24 июня: статистика Генштаба

24 июня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 24 июня: статистика Генштаба
Украинский военный наносит удар по оккупантам. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 23 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 550 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть бронемашин, 30 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

  • личного состава — около 223 910 (+580) человек ликвидировано;
  • танков — 4 024 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 804 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 015 (+30) ед.;
  • РСЗО — 619 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 383 (+4) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 308 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 460 (+13) ед.;
  • крылатых ракет — 1 228 (+14) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 731 (+23) ед.;
  • специальной техники — 548 (+3) ед.
Потери российской армии на 24 июня 2023 года
Потери российской армии на 24 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты потеряли 44 артиллерийские системы, что является рекордным показателем.

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