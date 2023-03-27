Генштаб ЗСУ відзвітував про успішні атаки по позиціях ворога: що втратила російська армія
Протягом минулої доби українська армія знищила пункт управління та склад з боєприпасами російських окупантів. Також була уражена низка районів зосередження військ рф.
Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
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Успішна робота авіації ЗСУ
За попередню добу українські Повітряні сили завдали низку успішних ударів по російській армії.
Так, було підтверджено ураження трьох районів зосередження живої сили та військової техніки росіян.
Артилерія і ракетні війська України проти ворога
Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.
Зокрема, були успішно обстріляні чотири райони зосередження живої сили та техніки російської армії. Крім того, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по складу з боєприпасами, командному пункту.
Також під український ракетно-артилерійський удар потрапила станція радіоелектронної боротьби.
Сотні загиблих на Луганщині
Відомо, що в Луганській області окупанти зазнають величезних втрат.
Так, тільки за добу до моргу лікарні в Троїцькому привезли понад 100 тіл загиблих росіян. Ще 140 поранених окупантів привезли до медзакладу на лікування.
Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, у рф звільнили генерала Мурадова, який відправив на смерть солдатів під Вугледаром.
Фото: ЗСУ