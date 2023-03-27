Генштаб ВСУ отчитался об успешных атаках по позициям врага: что потеряла российская армия
За прошедшие сутки украинская армия уничтожила пункт управления и склад с боеприпасами российских оккупантов. Также был поражен ряд районов сосредоточения войск россии.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
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Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли ряд успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено поражение трех районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
В частности, были успешно обстреляны четыре района сосредоточения живой силы и техники российской армии. Кроме того, артиллерия и ракетные войска нанесли точный удар по составу с боеприпасами, командному пункту.
Также под украинский ракетно-артиллерийский удар попала радиоэлектронная станция.
Сотни погибших в Луганской области
Известно, что в Луганской области оккупанты понесут огромные потери.
Так, только за сутки в морг больницы в Троицком привезли более 100 тел погибших россиян. Еще 140 раненых окупантов привезли в медучреждение на лечение.
Напомним, что, по информации СМИ, в рф уволили генерала Мурадова, который отправил насмерть солдат под Угледаром.
Фото: ВСУ