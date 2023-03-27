​​​Генштаб ВСУ отчитался об успешных атаках по позициям врага: что потеряла российская армия

Украинская армия уничтожает вражеские объекты

За прошедшие сутки украинская армия уничтожила пункт управления и склад с боеприпасами российских оккупантов. Также был поражен ряд районов сосредоточения войск россии.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Успешная работа авиации ВСУ

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли ряд успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение трех районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

В частности, были успешно обстреляны четыре района сосредоточения живой силы и техники российской армии. Кроме того, артиллерия и ракетные войска нанесли точный удар по составу с боеприпасами, командному пункту.

Также под украинский ракетно-артиллерийский удар попала радиоэлектронная станция.

Сотни погибших в Луганской области

Известно, что в Луганской области оккупанты понесут огромные потери.

Так, только за сутки в морг больницы в Троицком привезли более 100 тел погибших россиян. Еще 140 раненых окупантов привезли в медучреждение на лечение.

Напомним, что, по информации СМИ, в рф уволили генерала Мурадова, который отправил насмерть солдат под Угледаром.

Фото: ВСУ