Герасимов не контролює увесь фронт, РФ не може вести злагоджені операції, — ISW

Начальник Генштабу, командувач окупаційним контингентом Росії в Україні Валерій Герасимов. Фото: росЗМІ

Шантаж від Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова, який змусив міноборони РФ піти на поступки ПВК "Вагнер", негативно впливає на позиції голови окупаційного контингенту Валерія Герасимова. А це у свою чергу означає, що російське військове командування не може проводити масштабні злагоджені операції на фронтах війни.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Нагадавши про те, як власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин разом із главою Чечні шантажем вибили із міноборони РФ боєприпаси, аналітики Інституту наголосили, що подібна практика свідчить про відсутність контролю військового командування усіми підрозділами, які беруть участь у війні в Україні.

Таким чином, роль командувача окупаційним контингентом слабшає і втрачає свою важливість.

Росія не здатна на злагоджені операції

Через таку самостійність окремих військових підрозділів, навіть і іррегулярних, як "Вагнер" чи "Ахмат", російське військове командування не може організувати і злагоджено проводити масштабні операції на театрі воєнних дій, упевнені експерти ISW.

Отже, підсумували в Інституті, падіння авторитета Валерія Герасимова після історії із "вагнерівцями", безпосередньо вплине на здатність росіян вести повноцінні воєнні дії в Україні.

Нагадаємо, 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

У той же час Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті та закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових.