Герасимов не контролирует весь фронт, РФ не может вести слаженные операции, — ISW

Начальник Генштаба, командующий оккупационным контингентом России в Украине, Валерий Герасимов. Фото: росСМИ

Шантаж от Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова, заставивших минобороны РФ пойти на уступки ЧВК "Вагнер", оказывает негативное влияние на позиции председателя оккупационного контингента Валерия Герасимова. А это, в свою очередь, означает, что российское военное командование не может проводить масштабные слаженные операции на фронтах войны.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий русско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

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Напомнив о том, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с главой Чечни шантажом выбили из минобороны РФ боеприпасы, аналитики Института отметили, что подобная практика свидетельствует об отсутствии контроля военного командования всеми участвующими в войне в Украине подразделениями.

Таким образом роль командующего оккупационным контингентом ослабевает и теряет свою важность.

Россия не способна на слаженные операции

Из-за такой самостоятельности отдельных военных подразделений, даже иррегулярных, как "Вагнер" или "Ахмат", российское военное командование не может организовать и слаженно проводить масштабные операции на театре военных действий, уверены эксперты ISW.

Итак, подытожили в Институте, падение авторитета Валерия Герасимова после истории с "вагнеровцами", напрямую повлияет на способность россиян вести полноценные военные действия в Украине.

Напомним, 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

В то же время Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте и призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы подрывают боевой дух военных.