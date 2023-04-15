Гіркін в істериці: ЗСУ можуть узяти штурмом три області РФ
Російський терорист Ігор Гіркін вразив новими військовими планами, які "замислили" проти РФ Збройні Сили України.
Він заявив, що армія України готує вторгнення в Брянську, Курську та Бєлгородську області ще до початку свого очікуваного контрнаступу. Про це йшлося під час ефіру російської радіопередачі. Повідомляє УНІАН.
"Вважаю, що вони можуть перед початком свого наступу провести ряд вторгнень більшими силами в Брянській, Курській, Бєлгородській області", — заявив терорист.
Гіркін уточнив, що "операція" ЗСУ буде спрямована на залякування "російського ведмедя", а армії РФ, у підсумку, нав'яжуть небажані оборонні бої.
"Будуть демонструвати активність, можуть вторгнутися й просунутися на кілька кілометрів, захопити кілька населених пунктів і нав'язати нам там оборонні бої, тобто нашим військам доведеться вибивати їх звідти", — вангує Гіркін.
Гіркін зізнався, то не має "виходів" безпосередньо на Генштаб України, але, знає деякі нюанси. За його словами, контрнаступ ЗСУ точно почнеться, і "почнеться досить скоро".
Нагадаємо, голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.