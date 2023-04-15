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Гіркін в істериці: ЗСУ можуть узяти штурмом три області РФ

15 квітня 2023 02:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гіркін в істериці: ЗСУ можуть узяти штурмом три області РФ
Гіркін назвав три області, які займуть ЗСУ в РФ. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російський терорист Ігор Гіркін вразив новими військовими планами, які "замислили" проти РФ Збройні Сили України.

Він заявив, що армія України готує вторгнення в Брянську, Курську та Бєлгородську області ще до початку свого очікуваного контрнаступу. Про це йшлося під час ефіру російської радіопередачі. Повідомляє УНІАН.

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"Вважаю, що вони можуть перед початком свого наступу провести ряд вторгнень більшими силами в Брянській, Курській, Бєлгородській області", — заявив терорист.

Гіркін уточнив, що "операція" ЗСУ буде спрямована на залякування "російського ведмедя", а армії РФ, у підсумку, нав'яжуть небажані оборонні бої.

"Будуть демонструвати активність, можуть вторгнутися й просунутися на кілька кілометрів, захопити кілька населених пунктів і нав'язати нам там оборонні бої, тобто нашим військам доведеться вибивати їх звідти", — вангує Гіркін.

Гіркін зізнався, то не має "виходів" безпосередньо на Генштаб України, але, знає деякі нюанси. За його словами, контрнаступ ЗСУ точно почнеться, і "почнеться досить скоро".

Нагадаємо, голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.

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