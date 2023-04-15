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Гиркин в истерике: ВСУ могут взять штурмом три области РФ

15 апреля 2023 02:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гиркин в истерике: ВСУ могут взять штурмом три области РФ
Гиркин назвал три области, которые займут ВСУ в РФ. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российский террорист Игорь Гиркин поразил новыми военными планами, которые задумали против РФ Вооруженные Силы Украины.

Он заявил, что армия Украины готовит вторжение в Брянске, Курске и Белгородской области еще до начала своего ожидаемого контрнаступления. Об этом говорилось во время эфира российской радиопередачи. Сообщает УНИАН.

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"Считаю, что они могут перед началом своего наступления провести ряд вторжений большими силами в Брянской, Курской, Белгородской области" , — заявил террорист.

Гиркин уточнил, что "операция" ВСУ будет направлена на устрашение "российского медведя", а армии РФ, в итоге, навяжут нежелательные оборонные бои.

"Будут демонстрировать активность, могут вторгнуться и продвинуться на несколько километров, захватить несколько населенных пунктов и навязать нам там оборонные бои, то есть нашим войскам придется выбивать их оттуда", — вангует Гиркин.

Гиркин признался, что не имеет "выходов" непосредственно на Генштаб Украины, но, знает некоторые нюансы. По его словам, контрнаступление ВСУ точно начнется и "начнется довольно скоро".

Напомним, глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.

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