Гиркин в истерике: ВСУ могут взять штурмом три области РФ
Российский террорист Игорь Гиркин поразил новыми военными планами, которые задумали против РФ Вооруженные Силы Украины.
Он заявил, что армия Украины готовит вторжение в Брянске, Курске и Белгородской области еще до начала своего ожидаемого контрнаступления. Об этом говорилось во время эфира российской радиопередачи. Сообщает УНИАН.
"Считаю, что они могут перед началом своего наступления провести ряд вторжений большими силами в Брянской, Курской, Белгородской области" , — заявил террорист.
Гиркин уточнил, что "операция" ВСУ будет направлена на устрашение "российского медведя", а армии РФ, в итоге, навяжут нежелательные оборонные бои.
"Будут демонстрировать активность, могут вторгнуться и продвинуться на несколько километров, захватить несколько населенных пунктов и навязать нам там оборонные бои, то есть нашим войскам придется выбивать их оттуда", — вангует Гиркин.
Гиркин признался, что не имеет "выходов" непосредственно на Генштаб Украины, но, знает некоторые нюансы. По его словам, контрнаступление ВСУ точно начнется и "начнется довольно скоро".
Напомним, глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.