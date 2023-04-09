Гладков заявив про обстріл села у Бєлгородській області та традиційно звинуватив Україну

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Вознесенівка Шебекинського міського округу. Він традиційно звинуватив ЗСУ.

Про це Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, жертв та постраждалих немає.

"Унаслідок влучання снарядів є пошкодження у двох приватних домоволодіннях і госпбудівлях. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства — пошкоджено дах і стіни складського приміщення", — розповів Гладков.

Він додав, що будинковий обхід триває.

Обстріл Бєлгородської області. Фото: t.me/vvgladkov

Обстріл Бєлгородської області. Фото: t.me/vvgladkov

Обстріл Бєлгородської області. Фото: t.me/vvgladkov

Обстріл Бєлгородської області. Фото: t.me/vvgladkov

Нагадаємо, 30 березня, у російському Бєлгороді сталася чергова "бавовна". У центрі міста пролунало дев'ять потужних вибухів.

Також ми писали, нещодавно у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкодження саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.

Додамо, 22 березня губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков вчергове заявив про нібито обстріл з боку ЗСУ. Внаслідок вибухів є руйнування, також відомо про одного загиблого.