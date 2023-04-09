Гладков заявил об обстреле села в Белгородской области и традиционно обвинил Украину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил ВСУ.

Об этом Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, жертв и пострадавших нет.

"В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушение на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждены крыша и стены складского помещения", — рассказал Гладков.

Он добавил, что домовой обход продолжается.

Обстрел Белгородской области. Фото: t.me/vvgladkov

Обстрел Белгородской области. Фото: t.me/vvgladkov

Обстрел Белгородской области. Фото: t.me/vvgladkov

Обстрел Белгородской области. Фото: t.me/vvgladkov

Напомним, 30 марта в российском Белгороде произошел очередной "хлопок". В центре города раздалось девять мощных взрывов.

Также мы писали, что недавно в российском Белгороде произошел взрыв на газонасосной станции. Известно о повреждении самодельным беспилотником с взрывчаткой газопровода и резервуара для голубого топлива.

Добавим, 22 марта губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков в очередной раз заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ. В результате взрывов есть разрушение, также известно об одном погибшем.