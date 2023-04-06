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Гладков заявив, що на території Бєлгородської області ППО збили безпілотник

6 квітня 2023 17:27
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
На території Бєлгородської області збили безпілотник
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодня, 6 квітня у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області рф збили безпілотник. Оперативна група займається обстеженням території.

Про це інформує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в своєму телеграм каналі. 

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ППО збили безпілотник

У Валуйському міському окрузі Бєлгородської області рф заявили про збиття безпілотника. Губернатор заявив, що система ППО нібито збила дрон.

У повідомлення зазначається, що постраждалих та пошкоджень немає, а уламки безпілотника впали у полі.

Нагадаємо, що російські окупанти розбили польовий табір в одному з районів Донецької області з метою підготуватися до атаки на позиції 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Проте українські БпЛА швидко виявили каверзу і передали інформацію бригадній артилерії, яка знищила табір та все озброєння окупантів.

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