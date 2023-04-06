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Гладков заявил, что на территории Белгородской области ПВО сбили беспилотник

6 апреля 2023 17:27
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
На территории Белгородской области сбили беспилотник
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 6 апреля в Валуйском городском округе Белгородской области рф сбили беспилотник. Оперативная группа занимается обследованием территории.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмм канале.

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ПВО сбили беспилотник

В Валуйском городском округе Белгородской области рф заявили о сбитии беспилотника. Губернатор заявил, что система ПВО якобы сбила дрон.

В сообщении отмечается, что пострадавших и повреждений нет, а обломки беспилотника упали в поле.

Напомним, что российские оккупанты разбили полевой лагерь в одном из районов Донецкой области с целью подготовиться к атаке на позиции 71 отдельной егерской бригады Десантно - штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Однако украинские БПЛА быстро обнаружили подвох и передали информацию бригадной артиллерии, которая уничтожила лагерь и все вооружение оккупантов.

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