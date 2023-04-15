Глави МЗС Південної Кореї та Німеччини обговорили підтримку України у війні

Глави МЗС Південної Кореї Пак Цзінь та Німеччини — Анналена Бербок. Фото: Yonhap News

Сьогодні, 15 квітня, в Сеулі відбулися переговори міністрів закордонних справ Південної Кореї та Німеччини. Пак Цзінь та Анналена Бербок обговорили війну в Україні та співпрацю в більш широкому Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Читайте також:

Деталі

Глави МЗС провели стратегічний діалог у міністерстві закордонних справ, де співпраця у підтримці України у її війні проти російських загарбників посіла чільне місце на порядку денному.

"Обидві сторони висловили занепокоєння з приводу погіршення гуманітарної та економічної ситуації в Україні, і поділилися розумінням того, що міжнародна солідарність і підтримка є більш важливими, ніж будь-коли", — заявив Цзінь.

За його словами, обидві країни домовилися працювати разом над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

На прохання журналістів прокоментувати питання надання зброї Україні, Цзінь підтвердив позицію Сеула, що він надає гуманітарну допомогу постраждалій від війни країні у співпраці з міжнародним співтовариством.

Бербок оцінила чітку позицію Сеула проти російського вторгнення, зазначивши, що Європа переживає найскладніший період за останні десятиліття через триваючу війну.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29.

Також ми писали, що Німеччина збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги, анонсований минулого тижня, були внесені зміни, зокрема, щодо кількості різноманітної військової техніки.

Додамо, Південна Корея заявила, що володіє даними про "витік кількох секретних військових документів" США. Сеул планує обговорити з Вашингтоном "питання, порушені внаслідок витоку".