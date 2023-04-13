Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі для України, — ЗМІ

Винищувач Польщі МіГ-29. Фото: google.com

Уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29.

Про це повідомляє Der Spiegel.

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Винищувачі МіГ-29 передадуть для України із запасів Східної Німеччини.

Поки невідомо скільки літаків отримають українські військові.

У березні Польща вже оголосила, що поставить Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Країна хоче підтримати країну в боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Польща звернулася з проханням до Німеччини. Варшава просила офіційний дозвіл на передачу винищувачів МіГ-29 для України.

Йдеться про літаки, які в роки холодної війни були на озброєнні колишньої Німецької демократичної республіки і перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році Німеччина продала їх Польщі.

Також ми писали, що заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.

Додамо, у Повітряних силах України розповіли про важливість і необхідність літаків F-16 для України. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати винищувачі.