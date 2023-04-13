Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі для України, — ЗМІ arrow

Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі для України, — ЗМІ

13 квітня 2023 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі для України, — ЗМІ
Винищувач Польщі МіГ-29. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Читайте також:

Деталі

Винищувачі МіГ-29 передадуть для України із запасів Східної Німеччини. 

Поки невідомо скільки літаків отримають українські військові. 

У березні Польща вже оголосила, що поставить Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Країна хоче підтримати країну в боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Польща звернулася з проханням до Німеччини. Варшава просила офіційний дозвіл на передачу винищувачів МіГ-29 для України.

Йдеться про літаки, які в роки холодної війни були на озброєнні колишньої Німецької демократичної республіки і перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році Німеччина продала їх Польщі. 

Також ми писали, що заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.

Додамо, у Повітряних силах України розповіли про важливість і необхідність літаків F-16 для України. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати винищувачі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB