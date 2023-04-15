Главы МИД Южной Кореи и Германии обсудили поддержку Украины в войне

Главы МИД Южной Кореи Пак Цзинь и Германии — Анналена Бербок. Фото: Yonhap News

Сегодня, 15 апреля, в Сеуле прошли переговоры министров иностранных дел Южной Кореи и Германии. Пак Цзинь и Анналена Бербок обсудили войну в Украине и сотрудничество в более широком Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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Главы МИД провели стратегический диалог в министерстве иностранных дел, где сотрудничество в поддержке Украины в ее войне против российских захватчиков заняло ведущее место в повестке дня.

"Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной и экономической ситуации в Украине, и поделились пониманием того, что международная солидарность и поддержка более важны, чем когда-либо", — заявил Цзинь.

По его словам, обе страны договорились работать вместе над дипломатическими и экономическими мерами в поддержку Украины.

По просьбе журналистов прокомментировать вопрос предоставления оружия Украине, Цзинь подтвердил позицию Сеула, что он оказывает гуманитарную помощь пострадавшей от войны стране в сотрудничестве с международным сообществом.

Бербок оценила четкую позицию Сеула против российского вторжения, отметив, что Европа переживает самый сложный период за последние десятилетия из-за продолжающейся войны.

Напомним, правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29.

Также мы писали, что Германия увеличила военную помощь для Украины. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.

Добавим, Южная Корея заявила, что владеет данными о "утечке нескольких секретных военных документов" США. Сеул планирует обсудить с Вашингтоном "вопросы, поднятые в результате утечки".