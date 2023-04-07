Игнат рассказал, что совсем скоро ракетоносители МиГ-31К могут вернуться в беларусь

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат/Фото: Командование Воздушных сил

Недавно истребители ракетоносителя "Кинжала" МиГ-31К покинули беларусь. Совсем скоро они могут вернуться.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев.

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Он отметил, что вылет истребителей может быть спровоцирован техническими вопросами.

"МиГ-31К как полетели, так и прилетят. У них есть какие-то планы. Такое уже было. У них были как тренировочные полеты, это 20 минут была тревога. Так же были перелеты с беларуси на российские аэродромы. У них была какая-то цель, возможно технические вопросы. Они же прилетели в беларусь со своих базовых аэродромов. Возможно, есть какие-то эксплуатационные моменты. Думаю не стоит ожидать, что их в беларуси больше не будет", — сказал Игнат.

Напомним, страна-террорист превосходит Украину в воздухе в 5-6 раз. Для воздушных сил ВСУ чрезвычайно важно получить многоцелевые самолеты F-16, которые могут поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в ходе телемарафона, что для контрнаступления украинской армии важна не только бронированная техника и боеприпасы, но и авиация. Он отметил, что закрытое небо играет немаловажную роль в успехе наземных операций.

Добавим, что украинская авиация, хотя и советских образцов, играет важную роль в противовоздушной обороне. Особенно весомый вклад авиация внесла в начале полномасштабного вторжения.