"Годинник уже веде зворотний відлік": Подоляк зробив новий прогноз щодо війни

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: video grab

Українським воїнам не доведеться відвойовувати кожен кілометр нашої землі кров’ю. Війна закінчиться "швидко і в один момент — так само як і почалося", оскільки годинник вже веде зворотний відлік, а сліду "другої армії світу" не лишилось.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він "іще не програв війну". У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму", — зазначив Подоляк.

За його словами, вбивство Пригожина та підготовка нової мобілізації для насичення фронту — виграш часу, але годинник уже веде зворотний відлік. Він наголосив, що легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю.

"У міру просування на Півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент — так само як і почалося", — переконаний Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Подоляк відреагував на смерть Євгена Пригожина. Він вважає, що ватажок "вагнерівців" підписав собі смертний вирок, коли повірив у гарантії Лукашенка та чесне слово Путіна.