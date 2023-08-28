"Часы уже ведут обратный отсчет": Подоляк сделал новый прогноз по войне

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: video grab

Украинским воинам не придется отвоевывать каждый километр нашей земли кровью. Война закончится "быстро и в один момент — так же как и началось", поскольку часы уже ведут обратный отсчет, а следа "второй армии мира" не осталось.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну". В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", — отметил Подоляк.

По его словам, убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта — выигрыш времени, но часы уже ведут обратный отсчет. Он подчеркнул, что легко не будет, но большая наивность полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью.

"По мере продвижения на Юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент — так же как и началось", — убежден Подоляк.

Напомним, недавно Михаил Подоляк отреагировал на смерть Евгения Пригожина. Он считает, что главарь "вагнеровцев" подписал себе смертный приговор, когда поверил в гарантии Лукашенко и честное слово Путина.