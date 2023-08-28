"Зробили надзвичайні речі": Зеленський показав вражаючі фото українських захисників

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Збройні сили України продовжують мужньо обороняти країну від збройної агресії держави-терориста РФ, роблячи героїчні подвиги. Цим також варто подякувати партнерам, які солідарно працюють заради спільного результату.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський і показав вражаючі кадри українських захисників.

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"Українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено. Це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Сміливість українців і солідарність світу, які працюють на такий бажаний спільний результат", — написав глава держави.

Українські захисники в окопі. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Українські захисники завдають удару ворогу. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Український захисник. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Український захисник на полі бою. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Українська захисниця. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Український захисник у танку. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Нагадаємо, перемога буде тільки наша. У цьому переконаний Президент України. За його словами, звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.

Також ми писали, Зеленський докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна. За його словами, Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.