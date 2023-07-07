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Годжес назвав умову, за якої ЗСУ зможуть звільнити Крим до кінця літа

7 липня 2023 23:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Годжес назвав умову, за якої ЗСУ зможуть звільнити Крим до кінця літа
Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес. Фото: nbcnews
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що українські військові ще можуть зайти до Криму до осені цього року. За його словами, для цього ЗСУ потрібно надати ракети ATACMS і літаки F-16.

Про це Бен Годжес сказав в ефірі телемарафону.

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"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це триватиме більше часу. Це буде повільніше, з більшою кількістю жертв", — сказав Годжес.

За його словами, українські військові мають більшу волю до боротьби. Годжес наголосив, що бійцям ЗСУ потрібно лише дати зброю.

"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б. Росіянам довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо — зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", — додав Годжес.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що у тимчасово окупованому Криму росіяни активно готуються до оборони. Мета — запобігти можливій висадці морських десантів ЗСУ. 

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

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