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Ходжес назвал условие, при котором ВСУ смогут освободить Крым до конца лета

7 июля 2023 23:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ходжес назвал условие, при котором ВСУ смогут освободить Крым до конца лета
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Фото: nbcnews
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские военные еще могут зайти в Крым до осени этого года. По его словам, для этого ВСУ необходимо предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

Об этом Бен Ходжес сказал в эфире телемарафона.

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"Вы помните, я сказал, что Украина может освободить Крым до конца лета, до конца августа, если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно? Конечно, я говорю об ATACMS и самолетах F-16. Если мы этого не сделаем, я не сомневаюсь, что Украина освободит Крым, но это займет больше времени. Это будет медленнее, с большим количеством жертв", — сказал Ходжес.

По его словам, украинские военные имеют большую волю к борьбе. Ходжес подчеркнул, что бойцам ВСУ нужно только дать оружие.

"Если бы мы предоставили Украине ATACMS, то российского Черноморского флота уже не было бы. Россиянам пришлось бы покинуть Севастополь. Российские Военно-воздушные силы больше не могли бы вылетать из Крыма. Это было бы очень важно — сделать Крым непригодным для российских войск... Я не могу объяснить, почему мы до сих пор этого не сделали", — добавил Ходжес.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что во временно оккупированном Крыму россияне активно готовятся к обороне. Цель — предотвратить возможную высадку морских десантов ВСУ.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымский полуостров должен быть непременно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских оккупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

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