"Голяк, економимо": російський окупант скаржиться на відсутність боєприпасів
Розвідка України перехопила розмову російського окупанта, де він розповідає про втрати та скаржиться на відсутність боєприпасів. Він каже, що зброї майже немає.
Відповідну розмову ГУР опублікувало у соцмережах.
Перехоплена розмова
— Боєприпасів у нас дві машини залишилося, дві БК і все. Голяк, нах*й, економимо, п*здець.
— Бл*дь, п*здос, взагалі х*йово.
— Чисто в екстрених випадках стріляємо, коли... наступ йде, нах*й, опорники х*ярять.
— Їх там взагалі дох*я, так?
— Взагалі не знаю, що за х*йня, брате, відбувається? Взагалі голяк повний, п*зда, нах*й. Я тобі кажу, ось 54 "Баклажана" залишилося і п*здець.
— Тут це не кажуть, нах*й, кажуть: "Все чікі-пікі", *бать.
— Бережуть?
— Я говорю, за новинами кажуть, все добре.
— Ніх*я тут хорошого нема! Нема, нема, взагалі ніх*я! Ось чвкшники, нах*й, їздять на машині обмінюються у танкістів, бл*дь, на всяку х*йню", вимінюють боєприпаси, бл*дь.
— Й*баний в рот.
— Ну, Бахмут там уже, бл*дь, Бахмут його просто х*ярять, Соледар віджали. І у нас теж щось подейкують там, щоб.. "бетонку" захопимо до кінця цього напрямку. Вони під*рюги, бл*дь, огризаються, й*баний в рот, їх по лісах, х*йова гора.
— Так?
— Ось, бл*дь, огризаються, бл*дь, от позавчора ж наступ був у нас. Я ось учора відпочивав, позавчора працювали.
— Нах*й, там бл*дь, з ранку, за 40 хвилин у нас, нах*й, 9 — "300", 1 — "200", нах*й. З ранку, нах*й.
— Й*баний в рот.
— Бувало, бл*дь, за годину, там бл*дь, вранці приїжджали, бл*дь, виводилися, нах*й, повний БК відстрілювали за годину, нах*й, бл*дь, від'їжджали, перезаряджалися, бл*дь, повний БК відх*ячували. А зараз все, взагалі просто 2-3, 2-3 запускаємо, 2-3, все і сидимо. Буває, взагалі весь день простоїш, нах*й, бо про всяк випадок економлять, тачки порожні стоять, типу "30-КА" заряджена, "100-КІ" взагалі нема.
— Х*йово.
Нагадаємо, українські воїни продовжують вибивати ворога з території України. Наші захисники мужньо тримають лінію оборони та нещадно "ліквідовують" російських військових. Окупанти масово скаржаться та говорять про те, що краще вмерти, ніж залишатись на фронті.