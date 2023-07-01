"Голяк, економимо": російський окупант скаржиться на відсутність боєприпасів

Російські окупанти. Фото: Reuters

Розвідка України перехопила розмову російського окупанта, де він розповідає про втрати та скаржиться на відсутність боєприпасів. Він каже, що зброї майже немає.

Відповідну розмову ГУР опублікувало у соцмережах.

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Перехоплена розмова

— Боєприпасів у нас дві машини залишилося, дві БК і все. Голяк, нах*й, економимо, п*здець.

— Бл*дь, п*здос, взагалі х*йово.

— Чисто в екстрених випадках стріляємо, коли... наступ йде, нах*й, опорники х*ярять.

— Їх там взагалі дох*я, так?

— Взагалі не знаю, що за х*йня, брате, відбувається? Взагалі голяк повний, п*зда, нах*й. Я тобі кажу, ось 54 "Баклажана" залишилося і п*здець.

— Тут це не кажуть, нах*й, кажуть: "Все чікі-пікі", *бать.

— Бережуть?

— Я говорю, за новинами кажуть, все добре.

— Ніх*я тут хорошого нема! Нема, нема, взагалі ніх*я! Ось чвкшники, нах*й, їздять на машині обмінюються у танкістів, бл*дь, на всяку х*йню", вимінюють боєприпаси, бл*дь.

— Й*баний в рот.

— Ну, Бахмут там уже, бл*дь, Бахмут його просто х*ярять, Соледар віджали. І у нас теж щось подейкують там, щоб.. "бетонку" захопимо до кінця цього напрямку. Вони під*рюги, бл*дь, огризаються, й*баний в рот, їх по лісах, х*йова гора.

— Так?

— Ось, бл*дь, огризаються, бл*дь, от позавчора ж наступ був у нас. Я ось учора відпочивав, позавчора працювали.

— Нах*й, там бл*дь, з ранку, за 40 хвилин у нас, нах*й, 9 — "300", 1 — "200", нах*й. З ранку, нах*й.

— Й*баний в рот.

— Бувало, бл*дь, за годину, там бл*дь, вранці приїжджали, бл*дь, виводилися, нах*й, повний БК відстрілювали за годину, нах*й, бл*дь, від'їжджали, перезаряджалися, бл*дь, повний БК відх*ячували. А зараз все, взагалі просто 2-3, 2-3 запускаємо, 2-3, все і сидимо. Буває, взагалі весь день простоїш, нах*й, бо про всяк випадок економлять, тачки порожні стоять, типу "30-КА" заряджена, "100-КІ" взагалі нема.

— Х*йово.

Нагадаємо, українські воїни продовжують вибивати ворога з території України. Наші захисники мужньо тримають лінію оборони та нещадно "ліквідовують" російських військових. Окупанти масово скаржаться та говорять про те, що краще вмерти, ніж залишатись на фронті.