"Голяк, экономим": российский оккупант жалуется на отсутствие боеприпасов

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Разведка Украины перехватила разговор российского оккупанта, где он рассказывает о потерях и жалуется на отсутствие боеприпасов. Он говорит, что оружия почти нет.

Соответствующий разговор ГУР опубликовал в соцсетях.

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Перехваченный разговор

— Боеприпасов у нас 2 машины осталось, 2 БК и всё. Голяк, нах*й, экономим, п*здец.

— Бл*дь, п*здос, вообще х*ёво.

— Чисто в экстренных случаях стреляем, когда.. наступление идёт, нах*й, опорники х*ярят.

— Их там вообще дох*я, да?

— Вообще не знаю, что за х*йня, брат, происходит? Вообще голяк полнейший, п*зда, нах*й. Я тебе говорю, вот 54 "Баклажана" осталось и п*здец.

— Тут то это не говорят, нах*й, говорят: "Всё чики-пики", *бать.

— Берегут?

— Я говорю, по новостям говорят, всё хорошо.

— Них*я хорошого нету! Нету, нету, вообще них*я! Вот чвкшники, нах*й, ездят на машине обмениваются у танкистов, бл*дь, на всякую х*йню", выменивают боеприпасы, бл*дь.

— *баный в рот.

— Ну, Бахмут там уже, бл*дь, Бахмут его просто х*ярят, Солидар отжали. И у нас чёт тоже что-то поговаривают там, чтобы.. "бетонку" захватим до конца этого направления. Они — пид*рюги, б*дь, огрызаются, *баный в рот, их по лесам, х*ева гора.

— Да?

— Вот, бл*дь, огрызаются, бл*дь, вот позавчера ж наступление было у нас. Я вот вчера отдыхал, позавчера работали.

— Нах*й, там бл*дь, с утра, за 40 минут у нас, нах*й, 9 — "300", 1 — "200", нах*й. С утра, нах*й.

— *баный в рот.

— Бывало, бл*дь, за час, там б*дь, утром приезжали, бл*дь, выводились, нах*й, полный БК отстреливали за час, нах*й, *бать, уезжали, перезаряжались, бл*дь, полный БК отх*ячивали. А сейчас — всё, вообще просто 2-3, 2-3 запускаем, 2-3, всё и сидим. Бывает, вообще весь день простоишь, нах*й, потому что на всякий случай экономят, тачки пустые стоят, типа "30-КА" заряжена, "100-КИ" вообще нету.

— Х*ёво.

Напомним, украинские воины продолжают выбивать врага с территории Украины. Наши защитники мужественно держат линию обороны и беспощадно ликвидируют российских военных. Оккупанты массово жалуются и говорят о том, что лучше умереть, чем оставаться на фронте.