Голова Держприкордонслужби розповів, чи готуються ЗСУ відступити з Бахмута

На Бахмутському напрямку зараз найскладніша ситуація

Найгарячіша точка фронту — Бахмут. Щоденно українські бійці роблять все можливе, щоб втримати ці позиції, аби далі вийти на кордони Донецької області.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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За словами Сергія Дейнеко, наразі ЗСУ роблять усе можливе, аби втримати ці позиції. Щодня українські бійці знищують сотні російських солдатів і офіцерів, які намагаються захопити Бахмут.

"Залишити Бахмут не можна. Не можна, тому що це дійсно фортеця. Наші герої щодня перемелюють там цих "вагнерівців", регулярну російську армію", — розповів голова Держприкордонслужби.

Дейнеко каже, що російські солдати деморалізовані. Вони послухавши телебачення російське прибули сюди нібито позбутися "нацизму і загрози НАТО". Також багато росіян йдуть на війну, аби вирішити свої фінансові проблеми.

"Росіяни ідуть вбивати за гроші. Для них це уже не аморально. Тому дуже багато хто іде на війну, щоб вирішити свої матеріальні проблеми, позакривати кредити", — розповів він.

Однак, за прогнозами Дейнеко цей рік стане переможним для України.

Нагадаємо, раніше Сергій Дейнеко розповідав про перше sms Володимиру Зеленському про початок російського вторгнення.