Сергій Дейнеко розповів про sms Президенту про початок вторгнення

Сергій Дейнеко

Українські прикордонники знали, що росія готує вторгнення в Україну. Ще за два тижні Президенту доповіли, що рф неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

SMS Зеленському про початок вторгнення

За словами Сергія Дейнека, Україна знала, що росія готує наступ. Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави, що війна буде, і найімовірніше, ворог піде з Білорусі по Чорнобильській зоні.

"Ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва рф. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися", — розповів Дейнеко.

Також голова Держприкордонслужби пригадав, як о 5:17 24 лютого відправив Президенту України Володимиру Зеленському sms про початок повномасштабного вторгнення.

Він також процитував це повідомлення:

"Доброго ранку, шановний пане Президенте. Дозвольте доповісти. Це – повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації. Обстріляні ряд пунктів пропуску на кордоні з рф, ведеться вогонь "Градами" з їх території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також "Гради" б'ють з Криму. На даний момент п'ять поранених. Мої підрозділи займають позиції".

Він підкреслив, що вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону, це Міловський район, населений пункт Зоринівка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що володимир путін власноруч готував вторгнення в Україну. Колишні урядовці рф розповіли ЗМІ, що президент рф потай від свого оточення зробив цей крок.