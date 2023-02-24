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"Почалося вторгнення": голова Держприкордонслужби розповів про перше sms Зеленському про війну

24 лютого 2023 09:26
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Сергій Дейнеко розповів про sms Президенту про початок вторгнення
Сергій Дейнеко
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Українські прикордонники знали, що росія готує вторгнення в Україну. Ще за два тижні Президенту доповіли, що рф неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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SMS Зеленському про початок вторгнення

За словами Сергія Дейнека, Україна знала, що росія готує наступ. Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави, що війна буде, і найімовірніше, ворог піде з Білорусі по Чорнобильській зоні.

"Ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва рф. У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися", — розповів Дейнеко.

Також голова Держприкордонслужби пригадав, як о 5:17 24 лютого відправив Президенту України Володимиру Зеленському sms про початок повномасштабного вторгнення.

Він також процитував це повідомлення:

"Доброго ранку, шановний пане Президенте. Дозвольте доповісти. Це – повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації. Обстріляні ряд пунктів пропуску на кордоні з рф, ведеться вогонь "Градами" з їх території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також "Гради" б'ють з Криму. На даний момент п'ять поранених. Мої підрозділи займають позиції". 

Він підкреслив, що вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону, це Міловський район, населений пункт Зоринівка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що володимир путін власноруч готував вторгнення в Україну. Колишні урядовці рф розповіли ЗМІ, що президент рф потай від свого оточення зробив цей крок.

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