Глава Госпогранслужбы рассказал, готовятся ли ВСУ отступить из Бахмута

На Бахмутском направлении сейчас самая сложная ситуация

Самая горячая точка фронта — Бахмут. Ежедневно украинские бойцы делают все возможное, чтобы удержать эти позиции, чтобы выйти на границы Донецкой области.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Подробности

По словам Сергея Дейнеко, сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы удержать эти позиции. Каждый день украинские бойцы уничтожают сотни российских солдат и офицеров, которые пытаются захватить Бахмут.

"Оставить Бахмут нельзя. Нельзя, потому что это действительно крепость. Наши герои ежедневно перемалывают там этих "вагнеровцев", регулярную российскую армию", — рассказал глава Госпогранслужбы.

Дейнеко говорит, что русские солдаты деморализованы. Они послушав российское телевидение прибыли сюда якобы избавиться от "нацизма и угрозы НАТО". Также многие россияне идут на войну, чтобы решить свои финансовые проблемы.

"Россияне идут убивать за деньги. Для них это уже не аморально. Поэтому очень многие идут на войну, чтобы решить свои материальные проблемы, позакрывать кредиты", — рассказал он.

Однако, по прогнозам Дейнеко, этот год станет победным для Украины.

Напомним, ранее Сергей Дейнеко рассказывал о первом sms Владимиру Зеленскому о начале российского вторжения.