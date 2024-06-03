Скільки військових обʼєктів РФ на території Криму

Голова Меджлісу Рефат Чубаров. Фото: скріншот

На території окупованого Криму нарахували понад 200 військових обʼєктів Російської Федерації. Також на півострові є обʼєкти, що будувались для зберігання та обслуговування ядерної зброї.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Українські журналісти разом з військовими експертами нарахували 226–230 російських військових об'єктів в Криму. Це, зокрема, військові гарнізони, аеродроми, сховища боєприпасів, техніки, стаціонарні ЗРК.

"На території Криму також були збережені об'єкти, які будувалися для зберігання та обслуговування ядерної зброї. В тому числі й тієї, що використовується морськими військовими кораблями, торпеди з ядерними боєприпасами тощо. Це місця між Судаком і Феодосією та тунелі поблизу Севастополя", — розповів голова Меджлісу.

Після захопленням Криму окупанти відновили цю інфраструктуру. У 2017 році це також підтверджували військові експерти, а пізніше й супутникові знімки.

"Чи є там зараз ядерна зброя? Мені здається, це досить проблематично влаштувати. Адже окупанти навіть перемістили кораблі ближче до берегів Росії, у Новоросійськ. Так само через великі втрати перебазовують вглиб Росії літаки з аеродромів Криму", — додав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції російських загарбників в Криму на сході від Джанкоя, якими росіяни прикривають аеродром.

Також зазначимо, що Генштаб підтвердив удар по російському кораблю "Циклон" у Криму.