Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Партизани "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції поблизу Джанкоя — що захищають росіяни arrow

Партизани "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції поблизу Джанкоя — що захищають росіяни

21 травня 2024 01:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Партизани "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції поблизу Джанкоя — що захищають росіяни
Радіолокаційні станції російських загарбників у Джанкої. Фото: t.me/atesh_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Партизани руху "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції російських загарбників на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни таким чином прикривають аеродром.  

Про це "АТЕШ" повідомляє в Telegram у понеділок, 20 травня.

Читайте також:

Партизани виявили радіолокаційні станції біля Джанкоя

"У ході розвідки агент нашого руху виявив радіолокаційні станції, а саме "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", розташовані на сході від Джанкоя. Станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи ППО, які прикриває округ, а також аеродром", — зазначили партизани.

Бійці додали, що неподалік також видно вагони, що є місцем розташування особового складу, і, вірогідно, невеликої ремонтної бази для РЛС.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" ⁨повідомили про детонацію боєприпасів на російському аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 15 травня. Вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

Також ми писали, що бійці "АТЕШ" показали на відео і фото вцілілі кораблі Чорноморського флоту РФ.

Крим
зброя
окупанти
партизани
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify