Партизани "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції поблизу Джанкоя — що захищають росіяни

Радіолокаційні станції російських загарбників у Джанкої. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани руху "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції російських загарбників на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни таким чином прикривають аеродром.

Про це "АТЕШ" повідомляє в Telegram у понеділок, 20 травня.

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"У ході розвідки агент нашого руху виявив радіолокаційні станції, а саме "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", розташовані на сході від Джанкоя. Станції виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи ППО, які прикриває округ, а також аеродром", — зазначили партизани.

Бійці додали, що неподалік також видно вагони, що є місцем розташування особового складу, і, вірогідно, невеликої ремонтної бази для РЛС.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" ⁨повідомили про детонацію боєприпасів на російському аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 15 травня. Вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

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