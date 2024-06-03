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Глава Меджлиса рассказал, сколько военных объектов РФ на территории Крыма

3 июня 2024 06:57
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Сколько военных объектов РФ на территории Крыма
Глава Меджлиса Рефат Чубаров. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

На территории оккупированного Крыма насчитано более 200 военных объектов Российской Федерации. Также на полуострове есть объекты, строившиеся для хранения и обслуживания ядерного оружия.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Украинские журналисты вместе с военными экспертами насчитали 226-230 российских военных объектов в Крыму. Это, в частности, военные гарнизоны, аэродромы, хранилища боеприпасов, техники, стационарные ЗРК.

"На территории Крыма также были сохранены объекты, которые строились для хранения и обслуживания ядерного оружия. В том числе и используемого морскими военными кораблями, торпеды с ядерными боеприпасами и так далее. Это места между Судаком и Феодосией и тоннели близ Севастополя", — рассказал глава Меджлиса.

После захвата Крыма оккупанты восстановили эту инфраструктуру. В 2017 году это также подтверждали военные эксперты, а позже и спутниковые снимки.

"Есть ли там сейчас ядерное оружие? Мне кажется, это достаточно проблематично устроить. Ведь оккупанты даже переместили корабли ближе к берегам России, в Новороссийск. Также из-за больших потерь перебазируют вглубь России и самолеты с аэродромов Крыма", — добавил Рефат Чубаров.

Напомним, партизаны "АТЕШ" нашли радиолокационные станции российских захватчиков в Крыму к востоку от Джанкоя, которыми россияне прикрывают аэродром.

Также отметим, что Генштаб подтвердил удар по российскому кораблю "Циклон" в Крыму.

русские солдаты
оружие
Крым
ядерное оружие
Чубаров
военные склады

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