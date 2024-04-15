Голова МЗС Норвегії розкрив мету надання Україні літаків F-16

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Фото: скриншот

Уряд Норвегії розкрив мету надання Україні багатоцільових винищувачів F-16. В уряді Королівства вважають, що українській армії також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів по російському тилу.

Про це в понеділок, 15 квітня, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

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"Я належу до тих країн Європи, які вважають, що Україні також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів по тилу противника, що є однією з причин, чому ми раді брати участь у програмі винищувачів F-16. Ми передамо норвезькі F-16, оновлені, в хорошому стані, спільно з данцями й нідерландцями", — сказав він.

Політик зауважив, що навчання українських пілотів щодо керування машинами досі триває, а також що можуть бути й інші внески в українські можливості бити по глибокому тилу Росії.

Також він додав, що F-16 є високотехнологічною платформою, яка залежить від того, яке озброєння буде стояти на літаку.

"Це хороший літак, дуже просунута технологічна платформа. Як система, я думаю, це буде відчутний внесок, і літаки будуть найкращими оновленими моделями, навіть якщо це старі моделі", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія готується передати Україні 22 літаки F-16, проте частина машин несправна, а для польотів готова лише дюжина винищувачів.

Водночас головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі назвав основні проблеми підготовки українських пілотів на американських літаках.