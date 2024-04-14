Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції

Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії

Українські військові пілоти успішно завершили перший етап навчання на літаках F-16 у Великій Британії. Зараз вони готуються до наступного етапу підготовки, який відбудеться у Франції.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії у своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства, готові до наступного кроку у своєму професійному розвитку. Вони вже отримали необхідні навички та досвід польотів на F-16 і переходять до фази подальшої спеціалізованої підготовки відомого літака у Франції.

Допис Міністерства оборони Британії. Фото: скриншот

Міністерство оборони Британії також поділилося знімком українських пілотів, які успішно завершили навчання на F-16 у Великій Британії.

Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії

Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії

Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії 1 / 3

Нагадаємо, що в країнах-членах Північноатлантичного Альянсу тривають навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі назвав основні проблеми підготовки.

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