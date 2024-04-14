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Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції

14 квітня 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції
Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські військові пілоти успішно завершили перший етап навчання на літаках F-16 у Великій Британії. Зараз вони готуються до наступного етапу підготовки, який відбудеться у Франції.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії у своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Навчання українських пілотів

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства, готові до наступного кроку у своєму професійному розвитку. Вони вже отримали необхідні навички та досвід польотів на F-16 і переходять до фази подальшої спеціалізованої підготовки відомого літака у Франції.

Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції - фото 1
Допис Міністерства оборони Британії. Фото: скриншот

Міністерство оборони Британії також поділилося знімком українських пілотів, які успішно завершили навчання на F-16 у Великій Британії.

  • Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції - фото 2
    Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії
  • Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції - фото 3
    Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії
  • Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції - фото 4
    Українські пілоти проходять навчання у Британії. Фото: Міністерство оборони Британії
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Нагадаємо, що в країнах-членах Північноатлантичного Альянсу тривають навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі назвав основні проблеми підготовки. 

Також ми писали, що військовий аналітик Тарас Чмут розповів, чи змінить наявність F-16 в України ситуацію на полі бою.

Франція
Великобританія
літаки
винищувач
F-16
пілоти

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