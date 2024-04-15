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Глава МИД Норвегии раскрыл цель предоставления Украине самолетов F-16

15 апреля 2024 18:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Глава МИД Норвегии раскрыл цель предоставления Украине самолетов F-16
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство Норвегии раскрыло цель предоставления Украине многоцелевых истребителей F-16. В правительстве Королевства считают, что украинской армии также нужно укрепить свою способность наносить удары по российскому тылу.

Об этом в понедельник, 15 апреля, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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"Я отношусь к тем странам Европы, которые считают, что Украине также нужно укрепить свою способность наносить удары по тылу противника, что является одной из причин, почему мы рады участвовать в программе истребителей F-16. Мы передадим норвежские F-16, обновленные, в хорошем состоянии, совместно с датчанами и нидерландцами", — сказал он.

Политик отметил, что обучение украинских пилотов по управлению машинами продолжается, а также что могут быть и другие вклады в украинские возможности бить по глубокому тылу России.

Также он добавил, что F-16 представляет собой высокотехнологичную платформу, которая зависит от того, какое вооружение будет стоять на самолете.

"Это хороший самолет, очень продвинутая технологическая платформа. Как система, я думаю, это будет ощутимый вклад, и самолеты будут лучшими обновленными моделями, даже если это старые модели", — подытожил министр.

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16, однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.

В то же время главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал основные проблемы подготовки украинских пилотов на американских самолетах.

Дания
Норвегия
Нидерланды
Украина
война в Украине
F-16

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