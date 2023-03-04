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Голова НАЕК "Енергоатом" розповів про ситуацію на ЗАЕС після одного року окупації

4 березня 2023 14:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗАЕС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рік тому російські окупанти штурмом захопили Запорізьку АЕС. Завдяки українському персоналу, який залишився працювати, вдається уникнути ядерної аварії. Президент державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів про ситуацію на ЗАЕС після одного року окупації.

Про це Котін розповів для DW.

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Деталі

"Дійсно, Запорізька атомна електростанція окупована вже рік. Російські окупанти своїми обстрілами тоді пошкодили інфраструктуру станції, вбили трьох захисників АЕС, зайшли на майданчик станції, встановили свій контроль і з того часу вони перетворили ЗАЕС на свою військову базу. Ситуація така, що станція не працює повністю з вересня минулого року. Тоді два останніх енергоблоки були відключені через те, що лінії зв’язку з українською енергосистемою пошкоджувалися і врешті решт залишилася одна з чотирьох ліній, яка теж час від часу пошкоджується", — розповів Котін.

За його словами, ЗАЕС протягом року окупації пережила п’ять повних блекаутів. Тоді для її роботи підключали дизельні генератори, що живили реакторні зони, басейни витримки, майданчик відпрацьованого ядерного палива. Він зазначив, що якби їх не було, то вже сталася б аварія. 

"Це дуже небезпечно. Обладнання деградує, рашисти будують там якісь споруди, що категорично заборонено робити на ядерному об’єкті", — додав Котін. 

Нагадаємо, Служба безпеки завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові. Йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Також ми писали, російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати з ворогом.

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