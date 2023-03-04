Глава НАЭК "Энергоатом" рассказал о ситуации на ЗАЭС после одного года оккупации

ЗАЭС

Год назад российские оккупанты штурмом захватили Запорожскую АЭС. Благодаря украинскому персоналу, который остался работать, удается избежать ядерной аварии. Президент государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал о ситуации на ЗАЭС после одного года оккупации.

Об этом Котин рассказал для DW.

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"Действительно, Запорожская атомная электростанция оккупирована уже год. Российские оккупанты своими обстрелами тогда повредили инфраструктуру станции, убили трех защитников АЭС, зашли на площадку станции, установили свой контроль и с тех пор они превратили ЗАЭС в свою военную базу. Ситуация такова, что станция не работает полностью с сентября прошлого года. Тогда два последних энергоблока были отключены из-за того, что линии связи с украинской энергосистемой повреждались и, наконец, осталась одна из четырех линий, которая тоже время от времени повреждается", — рассказал Котин.

По его словам, ЗАЭС за год оккупации пережила пять полных блекаутов. Тогда к ее работе подключали дизельные генераторы, питавшие реакторные зоны, бассейны выдержки, площадку отработанного ядерного топлива. Он отметил, что если бы их не было, то уже произошла бы авария.

"Это очень опасно. Оборудование деградирует, рашисты строят там какие-то постройки, которые категорически запрещено делать на ядерном объекте", — добавил Котин.

Напомним, Служба безопасности помешала российским спецслужбам получить доступ к проектно-конструкторской документации двух действующих украинских атомных электростанций, разрабатывавшейся в Харькове. Речь идет о материалах Запорожской и Южноукраинской АЭС, имеющих стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Также мы писали, что российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.