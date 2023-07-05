Голова Нікопольської РВА розповів про нічну атаку російських дронів
Російські окупаційні війська скинули вибуховий пристрій на один із населених пунктів у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Про це очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив на своєму Telegram-каналі.
Нічна атака безпілотників
У ніч проти 5 липня російські окупаційні війська завдали удару по території Нікопольського району. Для удару загарбники використали безпілотник.
З допомогою дрону окупанти скинули вибуховий пристрій на один із населених пунктів Марганецької тергромади.
На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Ситуація на ЗАЕС
Євген Євтушенко також прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС, яка розташована в кількох кілометрах від Нікополя, на протилежному березі колишнього Каховського водосховища.
"На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано", — наголосив очільник Нікопольської РВА.
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють територію Нікопольського району.
Так, у ніч проти 17 червня під вогнем російської артилерії були Марганецька громада та Нікополь.