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Голова Нікопольської РВА розповів про нічну атаку російських дронів

5 липня 2023 10:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова Нікопольської РВА розповів про нічну атаку російських дронів
Очільник військової адміністрації Нікопольського району Євген Євтушенко. Фото: Дніпропетровська ОДА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська скинули вибуховий пристрій на один із населених пунктів у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Про це очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Нічна атака безпілотників

У ніч проти 5 липня російські окупаційні війська завдали удару по території Нікопольського району. Для удару загарбники використали безпілотник.

З допомогою дрону окупанти скинули вибуховий пристрій на один із населених пунктів Марганецької тергромади.

На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Ситуація на ЗАЕС

Євген Євтушенко також прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС, яка розташована в кількох кілометрах від Нікополя, на протилежному березі колишнього Каховського водосховища.

"На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано", — наголосив очільник Нікопольської РВА.

Євген Євтушенко про атаку дронів на Нікопольський район
Євген Євтушенко про атаку дронів на Нікопольський район

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють територію Нікопольського району.

Так, у ніч проти 17 червня під вогнем російської артилерії були Марганецька громада та Нікополь.

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