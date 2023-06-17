Росія вчергове обстріляла Нікопольський район: чи є постраждалі
На Дніпропетрощині російські окупанти продовжують обстрілювати Нікопольський район. Атаки ворога не припиняються.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Які населені пункти постраждали
За словами Лисака, під вогнем російської артилерії були Марганецька громада та Нікополь.
"У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач", — додав він.
Також ввечері було поранено жінку, її ушпиталили. Наразі вона перебуває в стані середньої тяжкості.
Ситуація у Нікополі через підрив Каховської ГЕС
Раніше керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що у Нікополі та Нікопольському районі починають економити воду. Влада домовлялася з АТБ про завезення у крамниці додаткових об’ємів питної води.
Нагадаємо, уряд планує за два роки побудувати нові водогони до Кривого Рогу та Нікополя. Ці міста отримували воду зі знищеного росіянами Каховського водосховища.