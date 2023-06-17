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Росія вчергове обстріляла Нікопольський район: чи є постраждалі

17 червня 2023 08:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія вчергове обстріляла Нікопольський район: чи є постраждалі
Наслідки російського обстрілу у районі. Фото: Сергій Лисак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Дніпропетрощині російські окупанти продовжують обстрілювати Нікопольський район. Атаки ворога не припиняються.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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За словами Лисака, під вогнем російської артилерії були Марганецька громада та Нікополь. 

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Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак
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Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак

"У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач", — додав він.

Також ввечері було поранено жінку, її ушпиталили. Наразі вона перебуває в стані середньої тяжкості.

Скриншот допису

Ситуація у Нікополі через підрив Каховської ГЕС

Раніше керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що у Нікополі та Нікопольському районі починають економити воду. Влада домовлялася з АТБ про завезення у крамниці додаткових об’ємів питної води.

Нагадаємо, уряд планує за два роки побудувати нові водогони до Кривого Рогу та Нікополя. Ці міста отримували воду зі знищеного росіянами Каховського водосховища.

 

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