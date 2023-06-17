Росія вчергове обстріляла Нікопольський район: чи є постраждалі

Наслідки російського обстрілу у районі. Фото: Сергій Лисак

На Дніпропетрощині російські окупанти продовжують обстрілювати Нікопольський район. Атаки ворога не припиняються.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, під вогнем російської артилерії були Марганецька громада та Нікополь.

Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак

Наслідки російських обстрілів. Фото: Сергій Лисак

"У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач", — додав він.

Також ввечері було поранено жінку, її ушпиталили. Наразі вона перебуває в стані середньої тяжкості.

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Ситуація у Нікополі через підрив Каховської ГЕС

Раніше керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що у Нікополі та Нікопольському районі починають економити воду. Влада домовлялася з АТБ про завезення у крамниці додаткових об’ємів питної води.

Нагадаємо, уряд планує за два роки побудувати нові водогони до Кривого Рогу та Нікополя. Ці міста отримували воду зі знищеного росіянами Каховського водосховища.