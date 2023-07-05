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Глава Никопольской РВА рассказал о ночной атаке российских дронов

5 июля 2023 10:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Никопольской РВА рассказал о ночной атаке российских дронов
Глава военной администрации Никопольского района Евгений Евтушенко. Фото: Днепропетровская ОГА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска сбросили взрывное устройство на один из населенных пунктов в Никопольском районе Днепропетровской области. Никто из местных жителей не пострадал.

Об этом глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил на своем Telegram-канале.

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Ночная атака беспилотников

В ночь на 5 июля российские оккупационные войска нанесли удар по территории Никопольского района. Для удара захватчики использовали беспилотник.

С помощью дрона оккупанты сбросили взрывное устройство на один из населенных пунктов Марганецкой тергромады.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Ситуация на ЗАЭС

Евгений Евтушенко также прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС, расположенной в нескольких километрах от Никополя, на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища.

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы", — подчеркнул глава Никопольского РВА.

Евгений Евтушенко об атаке дронов на Никопольский район
Евгений Евтушенко об атаке дронов на Никопольский район

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают территорию Никопольского района.

Так, в ночь на 17 июня под огнем российской артиллерии были Марганецкая громада и Никополь.

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