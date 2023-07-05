Глава Никопольской РВА рассказал о ночной атаке российских дронов
Российские оккупационные войска сбросили взрывное устройство на один из населенных пунктов в Никопольском районе Днепропетровской области. Никто из местных жителей не пострадал.
Об этом глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил на своем Telegram-канале.
Ночная атака беспилотников
В ночь на 5 июля российские оккупационные войска нанесли удар по территории Никопольского района. Для удара захватчики использовали беспилотник.
С помощью дрона оккупанты сбросили взрывное устройство на один из населенных пунктов Марганецкой тергромады.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Ситуация на ЗАЭС
Евгений Евтушенко также прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС, расположенной в нескольких километрах от Никополя, на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища.
"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы", — подчеркнул глава Никопольского РВА.
Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают территорию Никопольского района.
Так, в ночь на 17 июня под огнем российской артиллерии были Марганецкая громада и Никополь.