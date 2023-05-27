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Головні події на фронті 27 травня: карти від ISW

27 травня 2023 07:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головні події на фронті 27 травня: карти від ISW
Карта бойових дій від ISW. Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські війська продовжують зосереджувати свої сили на східному та південному напрямках фронту. Головною метою окупантів є захоплення решти Луганської області та повністю Донецької, а також просування на захід до східної Харківської області.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному аналітичному звіті.

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Луганська область

Учора, 26 травня, російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська 26 травня провели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної). 

У РФ заявляли, що російські війська вели наступальні дії вздовж східного берега річки Жеребець у районі Кремінної та на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу. 

А голова Сєвєродонецької військової адміністрації України Олександр Стрюк заявив, що російські війська досі зберігають велику військову присутність у районі Сєвєродонецька. Стрюк додав, що російські війська не відволікають свої підрозділи в Луганській області для посилення російсько-українського міжнародного кордону після рейду проукраїнської Росії в Білгородській області. 

карти бойових дій 27 травня
Карта боїв, Луганська область. Фото: ISW

Донецька область

Зазначається, що за минулу добу, 26 травня, російські війська продовжили обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. За даними Генштабу, російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Красногорівки (невідомо, на північ чи південний захід від Авдіївки — Красногорівка) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Проте російська сторона стверджує, що російські сили проводили штурм на південно-західних підступах до Авдіївки та поблизу Новокалинового (12 км на північний захід від Авдіївки).  

Важкі бої за місто Бахмут точаться щоденно.

карти бойових дій 27 травня
Карта боїв, місто Бахмут. Фото: ISW
карти бойових дій 27 травня
Карта боїв, Донецька область. Фото: ISW

Південь України

На цьому напрямку російські війська зазнали втрат. Відомо, що українські війська завдали ударів по окупованих Росією Бердянську та Мелітополю в Запорізькій області 25 і 26 травня. Зазначається, що шість вибухів пролунали на складах бойової техніки та палива в Бердянську.

карти бойових дій 27 травня
Карта боїв, Запорізька область. Фото: ISW
карти бойових дій 27 травня
Карта боїв, Херсонська та Миколаївська області. Фото: ISW

Нагадаємо, що за добу, 26 травня, українська авіація завдала 11 ударів по окупантах. Ворог втратив не лише бійців, а й військову техніку, зокрема розвідувальні безпілотники.

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