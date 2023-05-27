Главные события на фронте 27 мая: карты от ISW

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжают сосредотачивать свои силы на восточном и южном направлениях фронта. Главной целью оккупантов является захват остальной Луганской области и полностью Донецкой, а также продвижение на запад в восточную Харьковскую область.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном аналитическом отчете.

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Луганская область

Вчера, 26 мая, российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска 26 мая провели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки Луганской области (12 км южнее Кременной).

В РФ заявляли, что российские войска вели наступательные действия вдоль восточного берега реки Жеребец в Кременной и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.

А глава Северодонецкой военной администрации Украины Александр Стрюк заявил, что российские войска до сих пор сохраняют большое военное присутствие в районе Северодонецка. Стрюк добавил, что российские войска не отвлекают свои подразделения в Луганской области для усиления российско-украинской международной границы после рейда проукраинской России в Белгородской области.

Карта сражений, Луганская область. Фото: ISW

Донецкая область

Отмечается, что за минувшие сутки, 26 мая, российские войска продлили ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. По данным Генштаба, российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Красногоровки (неизвестно, северо-юго-западнее Авдеевки — Красногоровка) и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Однако российская сторона утверждает, что российские силы проводили штурм на юго-западных подступах к Авдеевке и близ Новокалинового (12 км к северо-западу от Авдеевки).

Трудные бои за город Бахмут идут ежедневно.

Карта боев, город Бахмут. Фото: ISW

Карта сражений, Донецкая область. Фото: ISW

Юг Украины

На этом направлении российские войска понесли потери. Известно, что украинские войска нанесли удары по оккупированным Россией Бердянску и Мелитополю в Запорожской области 25 и 26 мая. Отмечается, что шесть взрывов прогремели на складах боевой техники и топлива в Бердянске.

Карта сражений, Запорожская область. Фото: ISW

Карта сражений, Херсонская и Николаевская области. Фото: ISW

Напомним, что за сутки, 26 мая, украинская авиация нанесла 11 ударов по оккупантам. Враг потерял не только бойцов, но и военную технику, в том числе разведывательные беспилотники.