Українська авіація завдала 11 ударів по окупантах: яких втрат зазнав ворог

Український льотчик біля літака. Фото: Командування Повітряних Сил

За добу, 26 травня, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по окупантах. Ворог втратив не лише бійців, а й військову техніку, зокрема розвідувальні безпілотники.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Яких втрат зазнав ворог

Зазначається, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено п'ять ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та два типу Zala.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

три пункти управління,

три райони зосередження озброєння та військової техніки,

два склади боєприпасів,

два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

один засіб протиповітряної оборони,

та ще два важливі цілі противника.

Ситуація на оперативних напрямках

У відомстві зазначають, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Окрім того, по всій Україні залишається висока ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів.

Волинський напрямок

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же — завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

Мар'їнський напрямок

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

Запорізький та Херсонський напрямки

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Обстріляв населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, за добу 25 травня, ЗСУ знищили 460 окупантів та багато ворожої техніки, зокрема в загарбників тепер поменшало літаків, танків, безпілотників та артилерійських систем.