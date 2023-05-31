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Головні події на фронті 31 травня: карти від ISW

31 травня 2023 08:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Головні події на фронті 31 травня: карти від ISW
Українські десантники. Фото: Генеральний штаб Збройних сил України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти протягом минулої добу здійснили кілька безуспішних атак на позиції українських Сил оборони на Донбасі. У Бахмуті 30 травня було тихо і майже без бойових дій.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські війська продовжують наступати на північному сході від Куп’янська та на північному заході від Сватового.

Самі росіяни стверджують, що просуваються до Масютівки, але аналітики ISW досі не знайшли жодного підтвердження російського наступу чи контролю окупантами над Масютівкою.

Так само не існує доказів російських заяв того, що росіяни просунулися у напрямку Білогорівки.

Карта боїв, Луганська область
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

За добу російські окупаційні підрозділи здійснили по 12 наступів на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Один із російських воєнкорів заявив, що українська армія змусила окупантів утекти з району Микільського під Вугледаром.

Карта боїв, Донецька область
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

На Бахмутському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.

У Бахмуті відбувається перегрупування окупаційних підрозділів.

Карта боїв, Бахмут
Карта боїв, Бахмут
Інфографіка: ISW

Південь

На цьому напрямку російські війська не атакують, а в основному завдають непрямих ударів по населених пунктах на непідконтрольній їм території.

Разом з тим, і українські, і окупаційні джерела стверджують, що українська армія обстріляла кілька місць скупчення російських військ, зокрема, у Михайлівці, та важливих транспортних магістралей — наприклад, тієї, що пов’язує Василівку і Дніпрорудне.

Карта боїв, Запорізька область
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

У Херсонській області українська армія знищила російську командно-штабну машину 55К6А для ЗРК С-400.

Де саме це відбулося, встановити поки що неможливо.

Карта боїв, Херсонська область
Карта боїв, Херсонська область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що за подіями російсько-української повномасштабної війни можна слідкувати в режимі онлайн за допомогою спеціальних карт.

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