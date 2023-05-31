Головні події на фронті 31 травня: карти від ISW
Російські окупанти протягом минулої добу здійснили кілька безуспішних атак на позиції українських Сил оборони на Донбасі. У Бахмуті 30 травня було тихо і майже без бойових дій.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські війська продовжують наступати на північному сході від Куп’янська та на північному заході від Сватового.
Самі росіяни стверджують, що просуваються до Масютівки, але аналітики ISW досі не знайшли жодного підтвердження російського наступу чи контролю окупантами над Масютівкою.
Так само не існує доказів російських заяв того, що росіяни просунулися у напрямку Білогорівки.
За добу російські окупаційні підрозділи здійснили по 12 наступів на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Один із російських воєнкорів заявив, що українська армія змусила окупантів утекти з району Микільського під Вугледаром.
На Бахмутському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.
У Бахмуті відбувається перегрупування окупаційних підрозділів.
Південь
На цьому напрямку російські війська не атакують, а в основному завдають непрямих ударів по населених пунктах на непідконтрольній їм території.
Разом з тим, і українські, і окупаційні джерела стверджують, що українська армія обстріляла кілька місць скупчення російських військ, зокрема, у Михайлівці, та важливих транспортних магістралей — наприклад, тієї, що пов’язує Василівку і Дніпрорудне.
У Херсонській області українська армія знищила російську командно-штабну машину 55К6А для ЗРК С-400.
Де саме це відбулося, встановити поки що неможливо.
Нагадаємо, що за подіями російсько-української повномасштабної війни можна слідкувати в режимі онлайн за допомогою спеціальних карт.