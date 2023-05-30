Сили оборони за добу знищили три засоби російської ППО, — Генштаб

Українська армія б’є по ворогу. Фото: Генштаб

За добу українські захисники збили чотири російські безпілотники різних типів. Крім того, були уражені три засоби протиповітряної оборони РФ і один склад із боєприпасами.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Успіхи української авіації

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.

Крім того, були збиті чотири російські безпілотники різних типів.

Удари української артилерії

Не відставали від авіації і наземні підрозділи Сил оборони.

Артилерія та ракетні підрозділи ЗСУ за минулу добу обстріляли три засобіи протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та три райони зосередження окупаційних підрозділів.

Також були уражені три важливі цілі на території російських окупантів. Що це за цілі — у Генштабі поки що не уточнюють.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби окупанти двічі масовано ударили по території України. Загалом противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з РСЗВ.