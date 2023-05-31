Главные события на фронте 31 мая: карты от ISW
Российские оккупанты в течение минувших суток совершили несколько безуспешных атак на позиции украинских Сил обороны на Донбассе. В Бахмуте 30 мая было тихо и почти без боевых действий.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Российские войска продолжают наступать к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватово.
Сами россияне утверждают, что продвигаются к Масютовке, но аналитики ISW до сих пор не нашли никакого подтверждения российского наступления или контроля над оккупантами над Масютовкой.
Также не существует доказательств российских заявлений того, что россияне продвинулись в направлении Белогоровки.
За сутки российские оккупационные подразделения осуществили по 12 наступлений на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Один из российских военкоров заявил, что украинская армия заставила оккупантов бежать из района Никольского под Угледаром.
На Бахмутском направлении россияне не предпринимали наступательных действий.
В Бахмуте происходит перегруппировка оккупационных подразделений.
Юг
На этом направлении российские войска не атакуют, а в основном наносят непрямые удары по населенным пунктам на неподконтрольной им территории.
Вместе с тем, и украинские, и оккупационные источники утверждают, что украинская армия обстреляла несколько мест скопления российских войск, в частности, в Михайловке, и важных транспортных магистралей — например связывающей Васильевку и Днепрорудное.
В Херсонской области украинская армия уничтожила российскую командно-штабную машину 55К6А для ЗРК С-400.
Где именно это произошло, установить пока невозможно.
Напомним, что за событиями российско-украинской полномасштабной войны можно следить в режиме онлайн с помощью специальных карт.