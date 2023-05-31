Главные события на фронте 31 мая: карты от ISW

Украинские десантники. Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Российские оккупанты в течение минувших суток совершили несколько безуспешных атак на позиции украинских Сил обороны на Донбассе. В Бахмуте 30 мая было тихо и почти без боевых действий.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские войска продолжают наступать к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватово.

Сами россияне утверждают, что продвигаются к Масютовке, но аналитики ISW до сих пор не нашли никакого подтверждения российского наступления или контроля над оккупантами над Масютовкой.

Также не существует доказательств российских заявлений того, что россияне продвинулись в направлении Белогоровки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

За сутки российские оккупационные подразделения осуществили по 12 наступлений на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Один из российских военкоров заявил, что украинская армия заставила оккупантов бежать из района Никольского под Угледаром.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

На Бахмутском направлении россияне не предпринимали наступательных действий.

В Бахмуте происходит перегруппировка оккупационных подразделений.

Карта боев, Бахмут

Инфографика: ISW

Юг

На этом направлении российские войска не атакуют, а в основном наносят непрямые удары по населенным пунктам на неподконтрольной им территории.

Вместе с тем, и украинские, и оккупационные источники утверждают, что украинская армия обстреляла несколько мест скопления российских войск, в частности, в Михайловке, и важных транспортных магистралей — например связывающей Васильевку и Днепрорудное.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

В Херсонской области украинская армия уничтожила российскую командно-штабную машину 55К6А для ЗРК С-400.

Где именно это произошло, установить пока невозможно.

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

Напомним, что за событиями российско-украинской полномасштабной войны можно следить в режиме онлайн с помощью специальных карт.