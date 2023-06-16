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Головний рабин України відповів Путіну, який обізвав Зеленського

16 червня 2023 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Головний рабин України відповів Путіну, який обізвав Зеленського
Головний рабин України Моше Реувен Асман. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору, який обізвав Володимира Зеленського. Путін назвав його "ганьбою єврейського народу".

Про це повідомляє УНІАН

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Відтак, рабин пишається президентом України, який робить все, щоб допомогти українському народу. 

"Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним", — каже він. 

Цинічну заяву Путіна про те, що в Україні ніби то є неонацисти, Моше Реувен Асман заперечив. Він сказав, що в нашій державі живуть лише порядні люди, які захищають свою землю. 

Зазначимо, що сьогодні, в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, Володимир Путін назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу". Він зазначив, що має ніби то багато друзів-євреїв, які підтримують його думку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна ніби то атаками на Білгородську республіку та Кремль провокує РФ до більш серйозних та потужних дій у відповідь. У відповідь пригрозив "натиснути червоні кнопки". 

Додамо, що Путін разом зі своїм турецьким колегою домовився про зустріч у Туреччині. Зазначається, що саміт має відбутись "незабаром".

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