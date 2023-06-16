Главный раввин Украины ответил Путину, который обозвал Зеленского
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил российскому диктатору, который обозвал Владимира Зеленского. Путин назвал его "позором еврейского народа".
Об этом сообщает УНИАН.
Раввин гордится Зеленским
Следовательно, раввин гордится президентом Украины, который делает все, чтобы помочь украинскому народу.
"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир будет гордиться им", — говорит он.
Циническое заявление Путина о том, что в Украине есть якобы неонацисты, Моше Реувен Асман возразил. Он сказал, что в нашем государстве живут только порядочные люди, защищающие свою землю.
Отметим, что сегодня, в рамках Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Он отметил, что имеет якобы много друзей-евреев, которые поддерживают его мнение.
Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы атаками на Белгородскую республику и Кремль провоцирует РФ к более серьезным и мощным ответным действиям. В ответ пригрозил "нажать красные кнопки".
Путин вместе со своим турецким коллегой договорился о встрече в Турции. Отмечается, что саммит должен пройти "вскоре".