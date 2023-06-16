Главный раввин Украины ответил Путину, который обозвал Зеленского

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Фото: google

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил российскому диктатору, который обозвал Владимира Зеленского. Путин назвал его "позором еврейского народа".

Об этом сообщает УНИАН.

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Следовательно, раввин гордится президентом Украины, который делает все, чтобы помочь украинскому народу.

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир будет гордиться им", — говорит он.

Циническое заявление Путина о том, что в Украине есть якобы неонацисты, Моше Реувен Асман возразил. Он сказал, что в нашем государстве живут только порядочные люди, защищающие свою землю.

Отметим, что сегодня, в рамках Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Он отметил, что имеет якобы много друзей-евреев, которые поддерживают его мнение.

Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы атаками на Белгородскую республику и Кремль провоцирует РФ к более серьезным и мощным ответным действиям. В ответ пригрозил "нажать красные кнопки".

Путин вместе со своим турецким коллегой договорился о встрече в Турции. Отмечается, что саммит должен пройти "вскоре".