Зеленський показав роботу українських військових на фронті
Сьогодні, 16 червня, президент України Володимир Зеленський опублікував кадри роботи наших військових. Він показав, як мужні воїни продовжують боронити нашу державу.
Нові фото він опублікував у своєму телеграм-каналі.
"Завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків, усіх тих, хто став на захист держави, — це безумовно. Вдячність цим людям — це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх контрнаступу українських захисників значно вплине на ситуацію на фронті. Зокрема, це для Росії буде рівнозначно поразці у війні.
Додамо, раніше Зеленський подякував всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та просувають вперед українські позиції. Він відзначив військових 80-ї окремої бригади ДШВ, які просуваються на Бахмутському напрямку.