Зеленський показав роботу українських військових на фронті

Український військовий. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Сьогодні, 16 червня, президент України Володимир Зеленський опублікував кадри роботи наших військових. Він показав, як мужні воїни продовжують боронити нашу державу.

Нові фото він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків, усіх тих, хто став на захист держави, — це безумовно. Вдячність цим людям — це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх контрнаступу українських захисників значно вплине на ситуацію на фронті. Зокрема, це для Росії буде рівнозначно поразці у війні.

Додамо, раніше Зеленський подякував всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та просувають вперед українські позиції. Він відзначив військових 80-ї окремої бригади ДШВ, які просуваються на Бахмутському напрямку.