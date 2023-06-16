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Зеленський показав роботу українських військових на фронті

16 червня 2023 13:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський показав роботу українських військових на фронті
Український військовий. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 16 червня, президент України Володимир Зеленський опублікував кадри роботи наших військових. Він показав, як мужні воїни продовжують боронити нашу державу. 

Нові фото він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків, усіх тих, хто став на захист держави, — це безумовно. Вдячність цим людям — це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня", — наголосив він. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх контрнаступу українських захисників значно вплине на ситуацію на фронті. Зокрема, це для Росії буде рівнозначно поразці у війні. 

Додамо, раніше Зеленський подякував всім воїнам, які зараз захищають нашу країну та просувають вперед українські позиції. Він відзначив військових 80-ї окремої бригади ДШВ, які просуваються на Бахмутському напрямку.

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